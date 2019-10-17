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Источник Правда.Ру

Микробиолог из США назвал раковину самым опасным местом в квартире

Общество print

Американский микробиолог Чарльз Герб заявил, что самое опасное место в квартире - это кухонная раковина, так как именно она является главным рассадником опасных микробов.

По словам специалиста, в кухонной раковине может быть больше бактерий, чем в унитазе. Также в ней люди готовят продукты, которые могут быть источником сальмонеллы и кишечной палочки.

Кроме того, многие часто сырые мясные продукты размораживают  в раковине или ополаскивают в ней сырую курицу.

Также ученый рассказал, что недавно проводилось исследование, в результате которого выяснилось, что на разделочной доске больше микробов, чем на сиденье унитаза.

К числу других опасных кухонных предметов на кухне эксперт выделил столешницу, губки, тряпки для мытья посуды, полотенца и ручки холодильника.

Фото: pixabay.com

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