Американский микробиолог Чарльз Герб заявил, что самое опасное место в квартире - это кухонная раковина, так как именно она является главным рассадником опасных микробов.
По словам специалиста, в кухонной раковине может быть больше бактерий, чем в унитазе. Также в ней люди готовят продукты, которые могут быть источником сальмонеллы и кишечной палочки.
Кроме того, многие часто сырые мясные продукты размораживают в раковине или ополаскивают в ней сырую курицу.
Также ученый рассказал, что недавно проводилось исследование, в результате которого выяснилось, что на разделочной доске больше микробов, чем на сиденье унитаза.
К числу других опасных кухонных предметов на кухне эксперт выделил столешницу, губки, тряпки для мытья посуды, полотенца и ручки холодильника.
Фото: pixabay.com
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