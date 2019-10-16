Курсантов автошкол предложили водить на экскурсии в морги

В парламенте Татарстана обсуждается подготовка законопроекта, предусматривающего введение в программы автошкол обязательного посещения курсантами больниц и моргов для ознакомления с "результатами автоаварий".

С такой инициативой, как сообщает "Коммерсантъ", вчера выступил депутат "Единой России" Дмитрий Самаренкин.

Он считает, что нововведение позволит начинающим водителям осознать, что они, "садясь за руль, фактически берут в руки оружие", и "спасти большое количество жизней".

Предложение стало причиной дискуссии. Например, глава комитета Леонид Якунин уверен, что "кладбища" разбитых машин также заставляют задуматься о серьезности последствий небезопасной езды.

Некоторые коллеги Самаренкина посчитали предложение "нелепым", но отметили "дефицит социальной рекламы" на тему предотвращения ДТП.

В Федерации автовладельцев России тоже без энтузиазма отнеслись к инициативе депутата, но при этом согласились, что стоит увеличить социальную рекламу на тему поведения на дороге.

Напомним, что, вероятно, скоро сами водители смогут активно включиться в процесс контроля ситуации на дорогах страны. Как рассказывала Правда.ру, в России планируют ввести систему поощрения бдительных водителей. Ее суть в том, что водитель, сообщивший о правонарушении со стороны другого автомобилиста, сможет рассчитывать на получение доли от его штрафа.

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