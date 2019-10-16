В Саратове школьникам запретят отклоняться от маршрута до школы

Резонансное убийство 9-летней девочки в Саратове заставило власти региона всерьез задуматься о безопасности детей.

На прошедшем во вторник в мэрии города совещании было принято решение разработать для каждого ребенка безопасный маршрут от дома до школы, который категорически запрещено будет нарушать.

«В случае, если он отклонился от курса, от родителей должно последовать объяснение, почему это случилось», - цитирует заявление председателя комитета по образованию Ларисы Ревуцкой газета «Коммерсантъ».

По словам чиновницы, отмечает издание, если школьник вынужден изменить маршрут, родители будут обязаны письменно уведомить школу об этом.

Мэр Саратова Михаил Исаев в своем Instagram, впрочем, опроверг категоричность новых требований к безопасности детей. "Это рекомендательная мера. О письменных уведомлениях о том, что ребенок изменил маршрут, речи не шло," - написал градоначальник.

По поручению губернатора Саратовской области Валерия Радаева, пишет сегодня РБК, в каждом муниципалитете будет создана специальная комиссия, которая проверит безопасность подхода к школам и детским садам. А сотрудникам полиции поручено изучить возможность оборудования путей в школу камерами видеонаблюдения.

Кстати, по данным саратовских СМИ, горадминистрация Саратова начала, наконец, благоустройство территории в гаражном массиве Кировского района и возле школы № 73, в которой училась погибшая девятилетняя Елизавета. В мэрии сообщили, что вчера городские службы приступили к уборке мусора, опилке деревьев.

Напомним, что 9 октября по дороге в школу в Саратове пропала девятилетняя девочка. На следующий день ее тело обнаружили в гаражном массиве, через который проходила дорога в образовательное учреждение. По подозрению в убийстве задержали 35-летнего Михаила Туватина, он сразу дал признательные показания. Неравнодушные горожане требовали выдать им убийцу, и даже устрои

ли по этому поводу стихийный митинг.

После этого по всей России на всех уровнях заговорили о необходимости отмены в стране моратория на смертную казнь.

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