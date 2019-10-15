В суд подано более 100 исков к сети магазинов "Семья" и Spar

Более ста поставщиков подали иски к крупному ритейлеру ТД "Интерторг" (сети магазинов "Семья", "Идея" и Spar) на сумму более 900 млн рублей.

По ряду исков компании пришли к согласию, а по некоторым, в частности по иску "Великолукского мясокомбината" на 20,9 млн рублей, арбитражный суд отказал.

По итогам прошлого года "Интерторг" был на 188 месте в рейтинге самых крупных компаний России. В 2017 году он находился на 20 позиций выше.

Фото: twitter.com

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