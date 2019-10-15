Противопожарные "одеяла" помогут спасти дом от огня

Специалисты провели ряд тестов, которые доказали, что оборачивание деревянных строений специальными полотнами может защитить их от лесных пожаров, которые распространяются с большой скоростью.

Идея укрывать дома огнестойким материалов появилась еще в 1944 году. Тогда зарегистрировали первый патент в этой области. В наше время противопожарные полотна есть в продаже в больших количествах.

Такого рода полотна также используются для оборачивания хижин, когда им угрожают пожары. По словам специалиста Фуми Такахаси, данный метод работает, хотя он не был изучен с научной точки зрения.

Для проведения испытания, Такахаси объединился с пожарными Службы охраны лесов США и другими специалистами. Специалисты провели эксперимент со скворечниками: они поджигали их в небольшой комнате, а потом на открытом воздухе деревянные доски подвергали травяному палу. Затем на специальной территории деревянные строения подвергали воздействию огня.

Те полотна, которые действовали лучше всего, были выполнены из стекловолокна или аморфного кремнезема, покрытого теплозащитной алюминиевой фольгой. Они до 10 минут защищали от высоких температур. Этого может хватить для того, чтобы спасти дом от лесного пожара.

Такахаси считает, что данное исследование вдохновит ученых на создание противопожарных полотен, которые будут защищать дома от более крупных пожаров.

Но особенно важно — придумать, как быстро обернуть дом подобным полотном, потому что на данный момент для того, чтобы укрыть даже маленький дом "одеялом", требуется несколько часов.

Фото: pravda.ru

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