Сертификация учителей повышает качество школьного образования в Москве

Нюансы проекта "Сертификат "Московский учитель" были вынесены на обсуждение в рамках прошедшего селекторного совещания образовательного ведомства Москвы.

На совещании выступил ректор МГПУ Игорь Реморенко. Он сообщил, что данный проект уже продемонстрировал свою эффективность. Школы, которые заинтересованы в сертификации, имеют более высокие рейтинги, чем другие школы. По словам Реморенко, проект уже высоко оценила глава Минпросвещения РФ Ольга Васильева.

Стоит напомнить, что под эгидой проекта "Сертификат "Московский учитель" студенты выпускных курсов бакалавриата педагогических вузов получат возможность пообщаться с будущими работодателями — директорами школ. Иными словами, сертификат Фактически, сертификат означает их вход в профессию.

Фото: pravda.ru

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