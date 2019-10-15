Картину Сальвадора Дали украли из галереи в Сан-Франциско за 30 секунд

В США неизвестный преступник всего за 30 секунд украл из галереи Сан-Франциско гравюру испанского художника Сальвадора Дали. Как сообщает ABC7 News, украдена была картина "Горящий жираф".

Есть гравюра "Горящий жираф", выполненная маслом, но есть и одноименная гравюра, у которой есть набор оттисков. Количество оттисков ограничено, в связи с чем их стоимость может быть довольно высокой — около $12 000 за экземпляр.

Как сообщают СМИ, украден был один из оттисков гравюры.

Несмотря на наличие камер наблюдения, не было зафиксировано, как неизвестный мужчина украл гравюру размером 50х60 сантиметров из галереи.

Но камеры зафиксировали, как он вошел в помещение и вышел с картиной. Преступнику удалось совершить кражу всего за 30 секунд.

Фото: ru.wikipedia.org

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