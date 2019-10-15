Сообщается, что сотрудники полиции воспрепятствовали проведению мероприятия, при этом в участки было отправлено 16 человек с представителями группы Oil Change International.
Как сообщает медиа-издание The Hollywood Reporter, 81-летняя актриса является политическим активистом и сторонником движения, направленного против нефтяных разработок.
Во Всемирной сети Джейн Фонда написала, что не может оставаться в стороне и не обращать внимания на действия должностных лиц.
Она считает, что нужно препятствовать расширению возможности отраслей, которые оказыают разрушительное воздействие на планету ради получения прибыли.
Актриса подчеркнула, что на проведение данных мероприятий у здания Конгресса США каждую пятницу ее вдохновила одна из активисток из Швеции.
Фото: pravda.ru
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Известный дерматолог доктор Веральо-Роуэлл указывает на несколько факторов, вызывающих темные круги под глазами, в том числе на толщину кожи, тонус, питание и старение.