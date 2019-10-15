81-летнюю актрису Джейн Фонда задержали за участие в протесте

Сообщается, что сотрудники полиции воспрепятствовали проведению мероприятия, при этом в участки было отправлено 16 человек с представителями группы Oil Change International.

Как сообщает медиа-издание The Hollywood Reporter, 81-летняя актриса является политическим активистом и сторонником движения, направленного против нефтяных разработок.

Во Всемирной сети Джейн Фонда написала, что не может оставаться в стороне и не обращать внимания на действия должностных лиц.

Она считает, что нужно препятствовать расширению возможности отраслей, которые оказыают разрушительное воздействие на планету ради получения прибыли.

Актриса подчеркнула, что на проведение данных мероприятий у здания Конгресса США каждую пятницу ее вдохновила одна из активисток из Швеции.

Фото: pravda.ru

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