Россияне рассказали о самых скучных профессиях

Компания Superjob провела опрос, в результате которого выяснилось, что жители России профессию охранника считают самой скучной.

Так считают 13% респондентов.

Второе место занимает профессия бухгалтера (9% опрошенных). На третьем месте продавец (5%).

Также в число самых скучных профессий вошли профессии сторожа и уборщика (по 4%).

2% респондентов считают скучной любую сидячую работу.

Фото: pravda.ru

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