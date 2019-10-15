Жителям Новомичуринска вместо ток-шоу по ТВ показали видео для взрослых

В городе Новомичуринск Рязанской области телезрителям вместо программы "Место встречи" на НТВ показали видео для взрослых.

Об этом, ссылаясь на местные средства массовой информации, сообщают "РИА Новости".

Как пишет, например, "Комсомольская правда. Рязань", непристойное видео транслировали около часа. Примечательно, что местные жители связывались с местной компанией-провайдером и сообщали о транслируемом видео, но там им не поверили.

Позже, пишут местные СМИ, в компании пояснили, что видео для взрослых вместо ток-шоу горожане увидели из-за технического сбоя — один из сотрудников непреднамеренно подключил к каналу НТВ не тот кабель.

Провайдер заявляет, что трансляция фильма длилась 15 минут, а не час, как говорят местные жители.