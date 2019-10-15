В Ленобласти бык напал на пастуха-мигранта

Как сообщает GazetaSPb, 13 октября в отделение полиции Выборгского района обратилась 62-летняя женщина. Она сообщила, что на пастбище в поселке Ганино на 55-летнего пастуха из Узбекистана напал бык.

Как рассказала очевидец, бык подкидывал погибшего рогами. Очевидец пытался помочь пастуху, заметив, что морда животного в крови.

Но палки и камни не остановили разъяренного быка. Когда бык отошел на безопасное расстояние, очевидец подбежал к пастуху, и увидел, что у того был распорот бог. Мужчина погиб на месте.

Фото: pixabay.com

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