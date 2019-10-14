Онколог опроверг слухи об ухудшении состояния Заворотнюк

После перевода Анастасии Заворотнюк в другую клинику появились слухи о том, что её состояние значительно ухудшилось. Недостоверные источники утверждают, что актрисе осталось жить якобы 48 часов. Однако врач-онколог в эфире телеканала НТВ опроверг эти слухи.

По словам медика, о "48-часовом периоде" можно говорить только в тех случаях, когда есть серьезная механическая травма головного или спинного мозга. Когда имеет место длительная болезнь, то медики не могут прогнозировать ухудшение состояния в точности до часов. Также врач пояснил, что актрису могли перевести в другую клинику по настоянию врачей, или из-за решения родственников.