«Роза Хутор» присоединился к популярному флешмобу

"Роза Хутор" стал первым российским горным курортом, который с помощью "Тетрис челлендж" показал — "из чего состоят" специальные службы, обеспечивающие функционирование горнолыжного комплекса.

"Тетрис челлендж" начался этой осенью с фотографии немецких полицейских, которые выложили рядом с машиной весь свой инвентарь. К этому моменту в эстафету втянуто полмира и выложено более 15 тысяч фото представителей разных профессий с хештегом #tetrischallenge в Instagram.

"Роза Хутор" стал первым (российским) горным курортом, который показал — "из чего состоят" специальные службы, обеспечивающие функционирование горнолыжного комплекса. Чтобы сделать снимок, на площадку были транспортированы машины общим весом почти 15 тонн и было задействовано около 100 предметов. Понадобилось 4 часа, чтобы их расставить в нужном порядке.

Это лишь малая часть оборудования и специального снаряжения, которая используется для ежедневной эксплуатации курорта, функционирования служб и обеспечения безопасности и комфорта гостей.

Акция приурочена к началу фазы активной подготовки к зимнему сезону, старт которого запланирован на 20 декабря.

Своим подписчикам в соцсетях курорт предлагает перечислить предметы, изображенные на фото. Первый человек, который наиболее правильно и полно ответит, получит трехдневный скипасс. Итоги планируется подвести 15 октября.

https://www.instagram.com/p/B3ekFTylWWk/