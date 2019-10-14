Грудинин может лишиться пары миллиардов рублей

Арбитражный суд Московской области принял обеспечительные меры в рамках дела по иску шести акционеров совхоза имени Ленина к Павлу Грудинину.

Соответствующее определение суда опубликовано на официальном сайте ведомства.

Истцы требуют взыскать с Грудинина около 1,1 миллиарда рублей реального ущерба и около 1 миллиарда рублей упущенной выгоды. По их мнению, ущерб был причинен передачей земли совхоза в 2008 году по заниженной стоимости компании "ТТ Девелопмент", одним из учредителей которой был Грудинин.

Эту сделку в 2018 году признали незаконной арбитражные суды трех инстанций, а также Верховный суд. Упущенную выгоду истцы оценили в стоимость прав пользования землей с 2008 по 2018 годы, когда она находилась у "ТТ Девелопмент".

Как пишет издание "Вечерняя Москва", в качестве третьего лица в поддержку иска акционеров совхоза выступила Ирина Грудинина, направив в суд заявление о блокировке операций с акциями предприятия, принадлежащими его главе Павлу Грудинину и трем детям бывших супругов, а также работнику совхоза Александру Федорову.

Ранее, уточняет АЭИ "Прайм", суды двух инстанций решили, что истцы, которым принадлежит менее 1% акций, не доказали своего права требовать от директора возмещения убытков, а также самого факта их причинения.

Окружной же суд, отменяя судебные акты, указал, что нижестоящие инстанции не приняли во внимание установленный в первом деле факт явной неравноценности сделки: рыночная стоимость земли в 37 раз превышала номинальную стоимость полученной совхозом доли в 48% в ООО "ТТ Девелопмент".

Напомним, что Ирина Грудинина сейчас является крупным акционером совхоза — Видновский городской суд Московской области в апреле по ее иску о разделе имущества присудил ей две трети совместно нажитого имущества, в том числе почти 42% акций совхоза.

С этим, как рассказывала Правда. ру, экс-кандидат в президенты России был категорически не согласен. Свою поддержку Ирине Грудининой высказывали тогда многие известные люди страны.

Фото: Официальный Сайт КПРФ