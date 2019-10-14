В России отключили аналоговое телевидение

В России завершился четвертый этап перехода от аналогового вещания к цифровому. 14 октября на цифру перешли в последних 21 регионах (39 миллионов человек).

Напомним, что процесс начался в феврале 2019 года, в ходе первых трех волн переход на "цифру" осуществили в 64 субъектах РФ.

Цифровое ТВ доступно только тем россиянам, телевизоры которых поддерживают формат DVB-T2. Чтобы смотреть 20 бесплатных каналов, обладателям старых телевизоров необходимо приобрести специальную цифровую приставку. Малоимущим гражданам с приобретением и установкой ресиверов должны были помочь власти регионов. С настройкой приставок — волонтеры.

Счетная палата оценила, в какую сумму обошелся переход на цифровое вещание: в целом на программу из разных источников направили 167,5 миллиарда рублей, из них 97,1 миллиарда рублей — бюджетные средства.

Как отметили в Министерстве коммуникаций и связи, из 40 миллионов человек, проживающих в регионах четвертой волны, большинство уже не смотрят аналоговое ТВ, поэтому проблем с переходом на цифровое вещание не ожидается.

В целом переход на "цифру" заметили не более полутора-двух процентов жителей России, сообщает РИА Новости.

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