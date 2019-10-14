Депутат ГД: надеюсь, что на стадионах разрешат продавать пиво

Выход сборной России по футболу в финальную стадию чемпионата Европы по футболу 2020 года способствует разрешению продажи пива на российских стадионах, считает член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищёв.

Об этом рассказали в пресс-службе парламентария.

«Наша команда блестяще справилась с задачей, одержав 7 побед подряд - это большой успех, большое достижение. Особенность этого Евро в том, что турнир пройдет в разных странах и городах, в том числе и в России, в Санкт-Петербурге. Мы не могли пропустить такой полудомашний чемпионат", - цитирует Свищёва Интерфакс.

"Надеюсь, что выход сборной на Евро ускорит принятие закона о продаже пива на стадионах. Все-таки это давняя футбольная традиция, во всех странах Европы пиво спокойно продается на трибунах, да и у нас во время ЧМ никаких запретов не было. Нужно подарить болельщикам двойной праздник - сборная его уже подарила, дело теперь за законодателями", - добавил он.

Сборная России в Никосии одолела сборную Кипра 5:0 и обеспечила себе выход в финальную часть чемпионата Европы 2020 года. Несколько матчей турнира примет Санкт-Петербург.

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"Реклама пива на стадионе рассчитана на слабаков"

Фото: ok.ru