В Помпеях обнаружили уникальную фреску с изображением гладиаторов

В Помпеях обнаружили уникальную по своей реалистичности фреску, на которой изображена битва гладиаторов. Фреска была найдена в подвале здания, которое, как считают археологи, раньше было таверной, сообщает Le Figaro.

Директор археологического парка Массимо Осанна отметил, что неизвестно, как закончилась битва, но раненый гладиатор скорее всего просит соперника сохранить ему жизнь.

Специалист отметил, что видит некий комизм в том, что побежденный гладиатор поднимает палец вверх, моля пощадить его. Массимо Осанна считает, что этот жест дает понять, что жители древнего города воспринимали все происходящее вокруг с юмором.

В феврале археологам удалось обнаружить на стенах одного из домов в Помпеях фреску с изображением Нарцисса, а в ноябре прошлого года там обнаружили фреску с изображением греческой принцессы Леды, которая чувственно обнимает лебедя.

Фото: youtube.com

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