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Источник Правда.Ру

В Калифорнии запретили использовать животных в цирках

Общество print

В США в штате Калифорния запретили продажу и изготовление изделий из меха животных, а также использование животных в цирках. Данные меры были приняты губернатором штата Гэвин Ньюсом. Информация о принятых мерах опубликована на сайте губернатора.

Ньюс заявил, что Калифорния является лидером в вопросах, который касаются защиты животных, и на сегодняшний день под этим лидерством подразумевается запрет на продажу меха.

Но, кроме того, Калифорния хочет заявить всему миру о том, что дикие животные не должны выступать в цирке, где их заставляют выступать на перекладинах трапеции или прыгать через огонь.

Таким образом, Калифорния будет первым американским штатом, в котором запретили продажу  и изготовление изделий из меха. Закон будет действовать с 2023 года.

Фото: pravda.ru

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Темы сша цирк гэвин ньюс калифорния дикие животные защита животных
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