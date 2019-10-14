В США в штате Калифорния запретили продажу и изготовление изделий из меха животных, а также использование животных в цирках. Данные меры были приняты губернатором штата Гэвин Ньюсом. Информация о принятых мерах опубликована на сайте губернатора.
Ньюс заявил, что Калифорния является лидером в вопросах, который касаются защиты животных, и на сегодняшний день под этим лидерством подразумевается запрет на продажу меха.
Но, кроме того, Калифорния хочет заявить всему миру о том, что дикие животные не должны выступать в цирке, где их заставляют выступать на перекладинах трапеции или прыгать через огонь.
Таким образом, Калифорния будет первым американским штатом, в котором запретили продажу и изготовление изделий из меха. Закон будет действовать с 2023 года.
Фото: pravda.ru
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