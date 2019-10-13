Врач-онколог прокомментировал состояние Анастасии Заворотнюк

К лечению Анастасии Заворотнюк необходимо привлечь профильных специалистов, которые смогут сделать выводы о состоянии актрисы.

Об этом в интервью телеканалу "Звезда" заявил врач-онколог Лариса Туркина, сообщают "РИА Новости".

Положение тяжелое, признала специалист, но после тщательного осмотра нейрохирурги могут решить, как Анастасии Заворотнюк лечиться дальше.

В августе этого года, напомним, стало известно о том, что у звезды телесериала "Моя прекрасная няня" диагностировали четвертую стадию рака мозга.