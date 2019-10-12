Семья Заворотнюк опровергла сообщения СМИ о состоянии актрисы

В официальном Instagram-аккаунте Анастасии Заворотнюк появилась публикация, которая, предположительно, была опубликована кем-то из её родственников. В публикации утверждается, что последние сообщения СМИ о состоянии актрисы не соответствуют действительности. Заворотнюк не находится в состоянии сопора.

Остальная часть публикации была посвящена "охотникам за сенсациями", которые преследуют семью Анастасии Заворотнюк. Родственники актрисы утверждают, что папарацци не останавливаются ни перед чем, караулят у дома или больницы, лезут через заборы, игнорируя частную собственность, блокируют машины родных Заворотнюк, снимают их и выпытывают информацию, а также предпринимают попытки сфотографировать актрису.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как мошенники наживаются на трагедии Анастасии Заворотнюк.

На больной "прекрасной няне" мошенники зарабатывают целые состояния, пишет издание "Собеседник", журналисты которого провели собственное расследование. Им удалось подсчитать, что сейчас актриса приносит такой доход, о котором даже подумать не могла, будучи здоровой. Метод, который использует большинство аферистов до безобразия прост. Поскольку никакой официальной информации об актрисе и состоянии ее здоровья нет, в Сети все чаще появляются "заманухи", предлагающие увидеть фотографии Анастасии Заворотнюк, которые, якобы, сделаны в больничной палате медицинского центра, где она находится.

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