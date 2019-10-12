Жириновскому не понравилось обилие ресторанов восточной кухни

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратил внимание на то, что в России большое количество заведений, где можно попробовать блюда зарубежной кухни, например, восточной. Депутату не понравилось, что количество заведений, где можно поесть блюда из русской кухни, крайне маленькое.

Об этом Жириновский рассказал в собственном телеграм-канале. Политику не понравилось, что на каждой улице "сплошная "чайхана". Он также задался вопросом: "где самовары, блины, супы и пельмени?".

Парламентарий признал, что блюда восточной кухни очень вкусные, но, по мнению Жириновского, это не означает, что граждане России должны забывать об исконно русских блюдах. Ранее лидер ЛДПР уже высказывался на тему фастфуда. Он предлагал запретить продажу шаурмы в Москве, чтобы снизить количество пищевых отравлений.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как с Владимира Жириновского сняли порчу ямальские шаманы. Жириновский посетил парк "Зарядье", где пообщался с шаманами с Ямала. Политик несколько раз ударил в бубен, а потом вернул его шаманам. Ямальцы предложили Жириновскому поучаствовать в традиционном обряде очищения. Глава ЛДПР попросил, чтобы с него сняли "всю порчу и весь недельный стресс".

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