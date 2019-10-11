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Источник Правда.Ру

Зюганов предложил отменить мораторий на смертную казнь

Общество print

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что убийцы женщин и детей заслуживают высшей меры наказания - смертной казни. Такое заявление политик сделал после убийства 9-летней девочке в Саратове, которое всколыхнуло всю Россию. С соответствующей инициативой об отмене моратория на смертную казнь выступили саратовские депутаты.

В интернете даже собирают подписи под петицией, чтобы разрешить применять смертную казнь в качестве высшей меры наказания для особо опасных преступников. Ряд парламентариев пытается успокоить коллег. Они отмечают, что такие вопросы не нужно решать, когда "нервы накалены до предела". Также депутаты указывают на низкий уровень преступности в странах, где уже давно была отменена смертная казнь.

"Я не жестокий человек, но считаю, что те, кто лишает жизни детей и женщин должны нести соответствующее наказание. С такими проявлениями нужно бороться решительно. Террористы, бандиты и убийцы должны нести полную ответственность и осознавать свои поступки", - пояснил Зюганов.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что жители Саратова ночью вышли на стихийный митинг, чтобы линчевать убийцу 9-летней девочки.

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Темы кпрф мораторий смертная казнь геннадий зюганов
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