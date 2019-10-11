Прокуратура собирается арестовать единственную квартиру Навального

Оппозиционер Алексей Навальный рассказал в Instagram, что прокуратура потребовала арестовать его единственную квартиру по иску Росгвардии. Недвижимость планируют арестовать в рамках обеспечительной меры в размере 5 миллионов рублей.

В публикации политик указал, что квартира в Марьино площадью 78,5 квадратных метра - это "единственный существенный объект имущества". К тексту он также прикрепил фотографию в спортивных штанах, толстовке и кроссовках, подписав: "Фот вам моё фото в стиле бомжа".

Прокурор затребовал взыскать с организаторов митингов в Москве 5 миллионов рублей ещё 8 октября. По его словам, из-за несанкционированных акций Росгвардии пришлось привлекать дополнительный личный состав и спецтехнику, что обошлось не дешево. Технике нужно было закупать топливо, а людям оплачивать сверхурочную работу.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о давно тянущемся противостоянии главы Росгвардии Виктора Золотова и Алексея Навального. В прошлом году Золотов вызвал оппозиционера на дуэль после того, как Навальный опубликовал видеозапись о главе Росгвардии.

Читайте также:

Уже "под колпаком" генерал Росгвардии Золотов озаботился репутацией