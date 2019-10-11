Сенатор Клинцевич: предателей, маньяков и коррупционеров - расстрелять

Член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич предложил ввести смертную казнь для предателей, серийных убийц, педофилов и взяточников. Таким образом политик отреагировал на убийство девятилетней девочки в Саратове.

"Предатели родины, серийные убийцы, педофилы и коррупционеры - смертная казнь. И не надо обращать внимание на какие-то вещи, учитывать мнения. Есть, конечно, один момент, который не прошел с конституционной нормой, но тут ничего не поделаешь", - подчеркнул он.

По мнению сенатора, длительное тюремное заключение не исправляет преступников, они выходят на свободу и "продолжают свое дело", а правоохранительные органы ничего не могут с этим сделать.

"Вся эта кастрация, разговоры - это полумеры. Когда эта сволочь будет понимать, что его за педофилию расстреляют, это сразу изменит отношение. А если он не поймет, значит он должен быть или изолирован или расстрелян. И других вариантов для этого нет. И то, что сейчас нашли эту девятилетнюю девочку - ну это же безумие. У меня три внучки этого возраста. Я представить не могу, как это может быть. Поэтому тут однозначная позиция", - заключил политик.

Напомним, в среду, 9 октября, в Саратове по пути в школу пропала девятилетняя девочка. Позднее среди гаражей в одном из районов города было обнаружено ее тело. После появления сообщений о задержании подозреваемого в убийстве девочки, местные жители начали стихийно собираться в месте, где работали полицейские, требуя выдать им преступника.

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