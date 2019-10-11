Четверть россиян ревнуют своих близких к коллегам по работе

Четверть опрошенных россиян ревнуют своих близких к коллегам по работе. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного специалистами сервиса по поиску работы Superjob.

Наиболее часто в этом признавались мужчины до 34 лет (28%). Среди людей более старших возрастов процент таких ответов ниже. Только 18% мужчин старше 45 лет заявили, что испытывают ревность к коллегам своей второй половины.

Число женщин, страдающих от ревности, примерно одинаково как среди молодых, так и зрелых россиянок: 22% среди женщин до 34 лет и 20% старше 35 лет. При этом открытая демонстрация ревности иногда преследует и другие цели: "Ей приятно, что я ее ревную"; "Делаю вид, что ревную, поднимая его значимость и самооценку".

Большинство опрошенных спокойно относятся к окружению своих любимых. Не испытывают чувства ревности 79% женщин и 77% мужчин.