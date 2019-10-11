Для россиян разработают мобильное приложение о качестве продуктов

Роспотребнадзор создаст мобильное приложение, которое поможет россиянам выбрать качественные продукты питания и составить правильный рацион. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Мы планируем создать отдельный информационный ресурс на базе действующего сайта Роспотребнадзора, где будем представлять информацию о качественной продукции. Также будет создано специальное мобильное приложение, чтобы любой человек мог сориентироваться в магазине и выбрать полезный для себя продукт, составить собственный рацион и просчитать калории", - отмечается в сообщении.

Роспотребнадзор также планирует организовать образовательные программы о здоровом питании, чтобы изменить негативные тенденции по ожирению. Данные меры направлены на увеличение продолжительности и качества жизни, а также на формирование здорового поколения.