В Кремле не одобрили идею самоограничения игроманов

Совет по по кодификации при президенте России не поддержал идею Министерства финансов о механизме самоограничения для игроманов, не способных себя контролировать.

Проект закона год назад был направлен на согласование в правительство. Ведомство предложило запретить организаторам азартных игр принимать ставки от людей, которые ранее сами об этом попросили.

Согласно документы, гражданин может подать организаторам игр ходатайство о постоянном или временном запрете для себя на участие в азартных играх. Такое же заявление может направить опекун игромана, если тот признан недееспособным. В течение суток организаторы игр должны передать такое ходатайство в саморегулируемую организацию.

В президентском совете посчитали, что подобный механизм ограничивал бы права граждан на основании сделки, что не соответствует принципам гражданского права и конституционным нормам. Авторы законопроекта не смогли убедительно доказать, что игроманы стремятся запретить самим себе участвовать в играх, отмечают эксперты.