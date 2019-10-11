В РФ захотели вернуть смертную казнь после убийства девочки в Саратове

Депутат Государственной думы Евгений Примаков предложил отменить мораторий на смертную казнь после убийства девятилетней девочки в Саратове.

"Нужно вернуть смертную казнь", - написал парламентарий на своей странице в Facebook. В комментариях он объяснил, что преступника не должны содержать в тюрьме на государственные деньги. Самого преступника он называет "это".

"Почему это надо кормить, отапливать ему камеру, следить чтобы оно не болело. Почему это должны делать все мы, включая родных убитой", - подчеркнул Примаков.

По его мнению, общество имеет право на месть в таких случаях. Желание людей линчевать предполагаемого убийцу он объяснил тем, что по закону его не могут казнить.

Напомним, девочка пропала по дороге в школу 9 октября, ее тело обнаружили на следующий день. Вскоре был найден предполагаемый убийца. Он сознался в содеянном и рассказал, что задушил школьницу и спрятал труп. Свои действия он объяснил тем, что она ему нагрубила.