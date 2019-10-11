Роспотребнадзор: половина россиян старше 30 лет страдают от ожирения

Свыше половины россиян старше 30 лет страдают от ожирения. Об этом сообщает Роспотребнадзор в рамках Всемирного дня борьбы с этим заболевание, который по инициативе ВОЗ отмечается 11 октября.

В ведомстве обратили внимание на то, что избыточный вес ведет к развитию серьезных проблем со здоровьем, в том числе сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний и диабету. Избыточный вес уменьшает продолжительность жизни в среднем на 3-5 лет, а при выраженном ожирении -до 15 лет.

"Принципиально понимать, что рост заболеваемости ожирением (в 2,3 раза по сравнению с 2012 годом), это не вопрос покупательной способности, а в первую очередь вопрос культуры питания", - отметили специалисты.

Ранее американские ученые пришли к выводу, что ежедневного употребление небольшого количества орехов любого вида может снизить риск развития ожирения.