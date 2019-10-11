Роскачество не нашло качественных пивных напитков в России

Специалисты Роскачества выявили нарушения обязательных требований во всех проверенных пивных напитках. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В ведомстве провели испытание продукции семи торговых марок пивных напитков по 27 показателям качества и безопасности. Все проверенные товары относились к группе напитков недорогого сегмента.

Результаты показали, что нарушения обязательных требований присутствовали во всех исследованных товарах. В одном из пивных напитков были зафиксированы нарушения по пенообразованию и пеностойкости, образец другой торговой марки не прошел испытания по массовой концентрации бензойной кислоты, третий образец показал нарушения по крепости. Подобные недостатки были обнаружены и в других четырех торговых марках.

В организации подчеркнули, что впервые за всю историю исследований ни один из продуктов не соответствовал ГОСТу по органолептическим показателям. Проверенные напитки не обладали вкусом "сброженного солодового напитка с хмелевыми горечью и ароматом". На этикетках некоторых напитков отсутствовала информация о производителе или было указано сразу несколько адресов.