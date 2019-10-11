Минздрав намерен проверять будущих водителей на хронический алкоголизм

Министерство здравоохранения России приняло приказ, который обязывает получающих права и возвращающих их после лишения водителей проходить тест на хронический алкоголизм.

Как уточняет издание "Коммерсантъ", тест должен показать наличие в крови маркера, свидетельствующего о хроническом алкоголизме. Сейчас направление на анализ выдается только на усмотрение врача. При концентрации вещества выше 1,2%, будущий водитель отправится в наркологический диспансер. Вопрос о выдаче прав будет решаться с помощью "инструментальных и лабораторных исследований".

Водителей также ждет и экспресс-тест, который выявит употребление психоактивных веществ: опиатов, каннабиноидов, амфетамина, кокаина, метадона, барбитурата. Если в организме присутствует одно из веществ, в лаборатории проведут специальный тест с помощью хроматографов.

По мнению экспертов, новые правила "оставляют много вопросов". Юридические последствия выявления наркотических веществ, которые могут привести к административному аресту до 15 суток. Специалисты предупреждают и об увеличении стоимости справок из-за введения нового обязательного теста и роста предложения на черном рынке.