Шаман Габышев заявил о возобновлении похода в Москву

Шаман из Якутии Александр Габышев объявил о возобновлении похода в Москву, чтобы провести в столице "обряд изгнания Путина".

Как уточняет издание "Якутия.инфо", поход носит исключительно мирный характер. "Ни один волос упадет, ни одна капля крови у Путина не прольется", - подчеркнул он.

Напомним, в марте 2019 года шаман объявил о начале пешего похода в Москву, чтобы провести "обряд изгнания Путина". По пути к нему стали присоединяться сторонники. Для проведения обряда он планировал разжечь костер на Красной площади - прямо за кремлевской стеной. Шаман собирался "накормить" огонь кумысом и конским волосом, бить в бубен и молить Путина "прийти в чувство и спокойно уйти в отставку". Если бы власти запретили ритуал, то миллионы людей восстали бы и потребовали отставки президента, сказал Габышев в интервью The New York Times.

Позднее шаман был задержан. В его отношении возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. Он был отправлен на психолого-психиатрическую экспертизу, по итогам которой его признали невменяемым. Сейчас Габышев находится под подпиской о невыезде.

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