У россиянина хотят отнять детей из-за их "европейского воспитания"

Жителя Самарской области хотят лишить родительских прав из-за того, что его сыновья не смотрят телевизор, а читают книги, вышивают и работают по дому.

Как уточняет портал "ФедералПресс", комиссия по делам несовершеннолетних обратила внимание на семью после жалобы родителей одноклассников. Они заявили, что мужчина оказывает на мальчиков "неправильное влияние". Позднее россиянина вызвали на заседание комиссии и обвинили в неисполнении родительских обязанностей.

"Ваши дети не знают, кто такой Чебурашка и кот Леопольд. У вас нет телевизора, вы учите их чему-то непонятному. Ваш сын умеет вязать крючком, а значит, он нетрадиционной ориентации. Вы сами и ваши дети должны уважать и принимать традиции того места, где вы живете. Вот такие обвинения мне предъявили", - рассказал журналистам мужчина.

Ранее семья проживала за границей, поэтому мальчики знают иностранные языки. Мужчина работает удаленно в крупной зарубежной компании. Комиссия по делам несовершеннолетних обратилась в прокуратуру с просьбой лишить его родительских прав.