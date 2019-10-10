Онищенко поддержал идею наказывать родителей курящих детей

Первый заместитель председателя парламентского комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что полностью поддерживает идею привлекать родителей курящих детей к административной ответственности.

По его словам, подобные инициативы - верный шаг в борьбе с курением в юном возрасте. "Родители должны воспитывать детей. В том числе и личным примером, ведь такое воспитание - один из самых глубинных способов", - считает депутат.

Он добавил, что к административной ответственности надо привлекать и родителей, чьи несовершеннолетние дети употребляют алкоголь.

"В этом направлении надо двигаться. Но у МВД должно хватить политической воли довести это дело до конца. Но если все получится, то это будет большой шаг в профилактической гуманизации нашего общества. Я горячо поддерживаю эту инициативу", - подчеркнул парламентарий.

Ранее в МВД России рассказали о планах привлекать к ответственности родителей курящих детей. Речь идет о предупреждении, штрафе или аресте на несколько суток. Соответствующую норму предлагается внести в новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).