ВЦИОМ: большинство россиян назвали выборы 8 сентября честными

Больше половины россиян (57%) посчитали, что выборы 8 сентября прошли честно, а их результаты достоверны и соответствуют волеизъявлению избирателей. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Абсолютное большинство россиян (91%) знали о состоявшихся выборах. Мы зафиксировали высокий уровень доверия результатам выборов: 57% согласились с мнением, что результаты выборов в большинстве регионов достоверны", - рассказали социологи.

По их словам, о недостоверности прошедших выборов заявили только 30% опрошенных. При этом общая динамика оценок - положительная. В сентябре минувшего года о доверии результатам выборов заявили 55%, о недоверии - 34% россиян.

Рост положительных оценок является устойчивой динамикой, которая фиксируется на протяжении последних лет. "Говоря о нечестности (выборов - прим. ред.), респонденты чаще всего вспоминали примеры, о которых писали в СМИ, сети Интернет. Говорили о неверии в честность выборов в принципе", - заключили во ВЦИОМ.

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