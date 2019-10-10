"Союзмультфильм" снимет мультсериал о здоровом образе жизни

"Союзмультфильм" и оператор по внедрению комплекса ГТО создадут мультипликационный сериал о спорте и здоровом образе жизни.

Первая серия может выйти на экраны уже в следующем году, сообщает пресс-служба киностудии.

На публикацию обратили внимание "РИА Новости".

Представитель "Союзмультфильма" Юлиана Слащева отметила, что именно анимация зачастую выступает проводником основополагающих ценностных ориентиров для ребенка, который стремится подражать обаятельным героям мультсериалов.

Сообщается также, что героями сериала о спорте и здоровом образе жизни станут талисманы ГТО — Медведь Потап, Леопард Вика, Лиса Василиса, Зайка Лиза и Волчонок Макар.