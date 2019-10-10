Устроивший стрельбу у синагоги и закусочной в немецком городе Галле 35 минут транслировал нападение в специальном сервисе Twitch.
В общей сложности посмотреть видеоролик до его удаления успели 2200 пользователей сервиса, сообщает его администрация.
В ходе трансляции преступник пожаловался на феминизм и иммигрантов, заявив, что "причина всех этих проблем — евреи".
Вооруженное нападение на синагогу в Галле произошло вчера, 9 октября. Мужчина попытался попасть внутрь здания, но не смог. Внутри синагоги в этот момент находились по меньшей мере несколько десятков человек.
Не сумев пробраться внутрь, преступник несколько раз выстрелил в женщину, которая обратилась к нему.
Затем нападавший поехал к закусочной по продаже кебабов, где открыл огонь по двум мужчинам. После стал стрелять по прохожим.
В результате атаки погибли двое человек.
Полиция Германии задержала преступника. Им оказался 27-летний правый радикал из федеральной земли Саксония-Анхальт.
Врач Александр Мясников сообщил, что у онкологии есть явные признаки, которые можно заметить даже без прохождения сложных анализов.