Устроивший стрельбу в Германии преступник транслировал атаку в интернет

Устроивший стрельбу у синагоги и закусочной в немецком городе Галле 35 минут транслировал нападение в специальном сервисе Twitch.

В общей сложности посмотреть видеоролик до его удаления успели 2200 пользователей сервиса, сообщает его администрация.

В ходе трансляции преступник пожаловался на феминизм и иммигрантов, заявив, что "причина всех этих проблем — евреи".

Вооруженное нападение на синагогу в Галле произошло вчера, 9 октября. Мужчина попытался попасть внутрь здания, но не смог. Внутри синагоги в этот момент находились по меньшей мере несколько десятков человек.

Не сумев пробраться внутрь, преступник несколько раз выстрелил в женщину, которая обратилась к нему.

Затем нападавший поехал к закусочной по продаже кебабов, где открыл огонь по двум мужчинам. После стал стрелять по прохожим.

В результате атаки погибли двое человек.

Полиция Германии задержала преступника. Им оказался 27-летний правый радикал из федеральной земли Саксония-Анхальт.