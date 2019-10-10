В США создатели видеоигр вышли на митинг в поддержку игрока из Гонконга

Сотрудники американской компании-разработчика компьютерных игр Blizzard вышли на протест перед офисом студии.

Об этом сообщает новостное и аналитическое интернет-издание The Daily Beast.

На публикацию обратило внимание российское интернет-издание TJ.

Причиной протеста стало то, что руководство компании решило дисквалифицировать игрока из Гонконга за его поддержку протестов в специальном административном районе Китая.

Недовольные решением компании сотрудники Blizzard собрались ранним утром, но к обеду уже разошлись. Во время своего недолгого митинга протестующие держали в руках зонтики — именно они, напомним, стали символов радикально настроенного Гонконга.

Один из митингующих на условиях анонимности побеседовал с The Daily Beast. Специалист отметил, что отстранение игрока — ужасно, но неудивительно. Ведь Blizzard, напомнил сотрудник компании, зарабатывает огромные деньги в Китае.

Разработчику компьютерных игр просто-напросто было выгодно поддержать позицию Пекина, пояснил он изданию. Правильным было бы, считает сотрудник компании, сохранять нейтралитет.