В Москве назвали самые популярные и самые необычные имена, которые родители давали новорожденным в этом году.
Об этом, ссылаясь на управление столичного ЗАГС, сообщает "Звезда".
Появившихся на свет мальчиков чаще всего называли Александрами — 2200 младенцев. Девочек же чаще всего нарекали Софиями — 2400 новорожденных.
Лидерами рейтинга необычных мужских имен стали Добрыня и Хабиб. Так назвали 34 и 26 мальчиков соответственно.
Также в Москве в этом году родились один Ричард Лев, один Огнеслав и один Цезарь.
Лидером рейтинга необычных женских имен стало имя Есения — так назвали 315 девочек. Еще в Москве в этом году родились по две Ефросиньи и Лукерьи, а также одна Феофания.
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