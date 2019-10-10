В 2019-м в Москве родились 34 Добрыни, 26 Хабибов и один Цезарь

В Москве назвали самые популярные и самые необычные имена, которые родители давали новорожденным в этом году.

Об этом, ссылаясь на управление столичного ЗАГС, сообщает "Звезда".

Появившихся на свет мальчиков чаще всего называли Александрами — 2200 младенцев. Девочек же чаще всего нарекали Софиями — 2400 новорожденных.

Лидерами рейтинга необычных мужских имен стали Добрыня и Хабиб. Так назвали 34 и 26 мальчиков соответственно.

Также в Москве в этом году родились один Ричард Лев, один Огнеслав и один Цезарь.

Лидером рейтинга необычных женских имен стало имя Есения — так назвали 315 девочек. Еще в Москве в этом году родились по две Ефросиньи и Лукерьи, а также одна Феофания.