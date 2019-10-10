Курганские чиновники решили самостоятельно отремонтировать дороги

В Курганской области местные чиновники решили отремонтировать дороги собственными силами. Об этом рассказал глава Половинского района Армэн Хачатурян.

По его словам, на ремонт дорог в 2019 году администрации района было выделено почти 11 миллионов рублей, что в три раза больше, чем в минувшем году. Однако этих денег оказалось недостаточно.

"Их недостаточно, чтобы все наши дороги стали гладкими. К тому же не смогли найти подрядчиков на выполнение ямочного ремонта участка улицы Победы, поэтому приняли решение выполнить работу хозспособом - собственными силами", - написал чиновник на своей странице в Facebook.

Такой способ ремонта оказался "дешевле примерно на 30%", отметил глава района. "Самое главное - никого не ждём, двигаемся дальше! Будем продолжать такую практику", - заключил он.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил о намерении сократить число муниципальных чиновников в регионе в два раза.

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