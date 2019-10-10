В правительстве Российской Федерации обсуждают возможность введения наказания для родителей курящих несовершеннолетних детей.
Соответствующее предложение зафиксировано в протоколе заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений, сообщают "Известия".
Инициативу подписал глава МВД Владимир Колокольцев, который и возглавляет данную комиссию в правительстве.
Предлагается сразу несколько вариантов ответственности — предупреждение, штраф или же арест на несколько суток.
Врач Александр Мясников сообщил, что у онкологии есть явные признаки, которые можно заметить даже без прохождения сложных анализов.