Власти хотят наказывать родителей за курящих несовершеннолетних детей

В правительстве Российской Федерации обсуждают возможность введения наказания для родителей курящих несовершеннолетних детей.

Соответствующее предложение зафиксировано в протоколе заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений, сообщают "Известия".

Инициативу подписал глава МВД Владимир Колокольцев, который и возглавляет данную комиссию в правительстве.

Предлагается сразу несколько вариантов ответственности — предупреждение, штраф или же арест на несколько суток.