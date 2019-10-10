Нарколог: вейпы опаснее обычных сигарет – вызывают слабоумие

Продажу вейпов лицам, не достигшим возраста 18 лет, в России необходимо запретить.

Об этом заявил главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Российской Федерации Евгений Брюн, сообщает интернет-издание Znak. com.

Есть смысл и запретить использование вейпов в общественных местах, считает специалист.

Так называемые заменители сигарет, предупреждает Евгений Брюн, несут в себе двойной вред здоровью. По словам психиатра-нарколога, в долгосрочной перспективе, например, они могут стать причиной серьезных легочных заболеваний или же слабоумия.