Продажу вейпов лицам, не достигшим возраста 18 лет, в России необходимо запретить.
Об этом заявил главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Российской Федерации Евгений Брюн, сообщает интернет-издание Znak. com.
Есть смысл и запретить использование вейпов в общественных местах, считает специалист.
Так называемые заменители сигарет, предупреждает Евгений Брюн, несут в себе двойной вред здоровью. По словам психиатра-нарколога, в долгосрочной перспективе, например, они могут стать причиной серьезных легочных заболеваний или же слабоумия.
Врач Александр Мясников сообщил, что у онкологии есть явные признаки, которые можно заметить даже без прохождения сложных анализов.