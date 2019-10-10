Орнитолог: не кормите голубей – они разносят инфекции и болезни

Не стоит подкармливать голубей — они опасны и разносят болезни.

Об этом в интервью "Вечерней Москве" рассказал старший научный сотрудник сектора орнитологии зоологического музея МГУ Евгений Коблик, сообщает "Царьград".

Большинство болезней, которыми страдают голуби, не передаются человеку, признает специалист. Но, предупреждает Коблик, "близкая дистанция с горожанами" не исключает вероятности подхватить от пернатых какую-нибудь инфекцию.

Например, указывает орнитолог, человек может заразиться от голубей орнитозом. Это тяжелое респираторное заболевание, похожее на грипп, поясняет Евгений Коблик. Летальные исходы редко, но встречаются, отмечает он.

Не стоит подкармливать голубей, считает Коблик. Из-за этого численность птиц растет и приближается к критической, поясняет орнитолог.

Примечательно, что в интервью "Вечерней Москве" Евгений Коблик назвал голубей "летающими крысами".