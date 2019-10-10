Разведенных родителей обяжут обеспечить детей жильем

Правительство России внесло в Госдуму законопроект об обеспечении жильем несовершеннолетних детей при разводе родителей.

Информация об этом размещена на портале системы обеспечения законодательной деятельности.

Как следует из текста документа, предполагается также изменить порядок участия родителей в дополнительных расходах на детей.

В пресс-службе нижней палаты Парламента пояснили, что законопроект предполагает внесение поправок в статью 86 Семейного кодекса Их суть в том, чтобы обеспечить защиту прав детей на жилье при разводе родителей, в том числе через привлечение родителя, который живет отдельно от ребенка, к участию в обязательствах по обеспечению несовершеннолетнего жилищем.

Авторы документа напоминают, что в статье 86 есть целый перечень обстоятельств для привлечения родителей к участию в дополнительных расходах на ребенка, но все они касаются лечения и реабилитации. Поправки же, предлагаемые законопроектом, добавят в статью слова «отсутствие пригодного для постоянного проживания жилого помещения и другие обстоятельства».

"В связи с этим законопроектом предлагается включить в перечень исключительных обстоятельств отсутствие пригодного для постоянного проживания жилого помещения и другие обстоятельства. Это позволит суду в каждом случае оценивать ситуацию с учётом всех сложившихся обстоятельств и принимать решение, основанное на балансе интересов ребёнка и родителя, выплачивающего алименты", - уточняется в документе.

Законопроект был рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 2 октября.

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Фото: government.ru