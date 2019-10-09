В Кремле назвали "криминальным чтивом" статью о секретной группе ГРУ

Публикацию американского издания The New York Times о сверхсекретном подразделении ГРУ для дестабилизации ситуации в Европе в Кремле сравнили с "криминальное чтивом".

"Подобные публикации, это, скажем так, из разряда "криминального чтива", pulp fiction по-английски", - прокомментировал статью газеты пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Владимир Путин неоднократно заявлял о необходимости выстраивания добрых и партнерских отношений с Европой, что подтверждалось и внешнеполитическими шагами России.

Ранее издание The New York Times сообщило о существовании в ГРУ спецподразделения, цель которого состоит в дестабилизации Европы. Журналисты утверждают, что эта группа настолько секретна, что о ее существовании не знают даже другие сотрудники разведывательного управления.

В числе операций спецподразделения назывались попытка государственного переворота в Черногории, "кампания по дестабилизации" в Молдавии, отравления болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева и экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.