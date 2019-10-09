Феминистки призвали изменить правила танго из-за отсылок к патриархату

Феминистки в Аргентине потребовали изменить традиционные правила танго, поскольку нашли в них отсылки к патриархату.

Как уточняет телеканал "Москва 24", активистки считают, что в ранних версиях танца было ужасное обращение с девушками. Партнеры обращались с ними как с "тряпичными куклами". По мнению феминисток, мужчины до сих пор остаются главными в танце, а девушки ведомыми.

Они также выступили против мнения о том, что танго могут исполнять исключительно разнополые пары. По словам активисток, молодые люди не должны держать свои руки ниже талии партнерши, поскольку это недопустимо в современном обществе.

"Долгое время в нашей культуре мужчинам разрешалось трогать тебя, когда они этого захотят, а если ты пожалуешься, то тебя сочтут сумасшедшей", - заявили девушки.

Они разработали документ, призывающий организаторов танцевальных вечеров отказаться от придерживания традиционных правил танго, и потребовали разрешить принимать участия в их вечерах однополым парам.