Счетная палата: более 12 млн россиян живут без водопровода

Больше 12 миллионов россиян не имеют доступа к центральному водоснабжению и не обеспечены качественной питьевой водой. Об этом в ходе заседания в Совете Федерации рассказала заместитель председателя Счетной палаты (СП) Галина Изотова.

По ее словам, национальный проект "Экология" не предусматривает показатель роста качества питьевой воды для жителей населенных пунктах, что необходимо исправить, включив в него технические регламенты качественной воды.

"Чистая вода - это один из центральных вопросов для долголетия, активной и здоровой жизни, то есть ключевой для достижения двух национальных целей, зафиксированных в указе президента, который Счетная палата мониторит - это основная наша задача. По нашему мнению, этот вопрос в дальнейшем не стоит оставлять без контроля", - отметила представитель СП.

Напомним, доля населения страны, обеспеченного качественной питьевой водой и системой центрального водоснабжения, должна увеличиться с 87,5% в 2018 году до 90,8% к 2024 году.