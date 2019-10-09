Чиновники объяснили детскую горку из земли в Ярославле

Пластиковая горка, установленная на большую кучу земли в Ярославле, была демонтирована, поскольку ее сделали не по проекту. Об этом рассказал заместитель начальника управления информационной политики городской мэрии Дмитрий Батманов.

Накануне фотографии горки из парка Юбилейный появились в региональных СМИ и сразу же вызвали бурную реакцию местных жителей. Горка показалась людям слишком опасной - во время дождя она превращается в кучу грязи.

В мэрии объяснили, что проект детской площадки еще не завершен и не принят в эксплуатацию, поэтому пользоваться городком пока запрещено. Благоустройство проводится согласно губернаторскому проекту.

Ранее челябинские панки отремонтировали на собственные деньги горку в детском городке. Ее построили более 10 лет назад, доски давно сгнили, но местные власти проигнорировали просьбу жителей починить горку.