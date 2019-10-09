Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В России предложили поощрять водителей за сообщения о нарушениях ПДД

Общество print

Депутат законодательного собрания Ленинградской области направил письмо министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с просьбой разработать систему вознаграждения водителей, сообщивших о нарушителях ПДД. 

В письме отмечается, что водитель, который стал свидетелем нарушения правил дорожного движения и заявил об этом в полицию, может рассчитывать на денежное поощрение. Часть штрафа нарушителя пойдет на погашение транспортного или иного налога заявителя.

По мнению депутата, системы видеонаблюдения помогли снизить число нарушений, но не решили проблему окончательно. Водители по-прежнему нарушают скоростной режим, дорожную разметку и другие правила вождения.

Ранее московские власти в течение 2020 года пообещали установить на дорогах города 600 дополнительных камер фиксации нарушений правил дорожного движения.

Темы пдд гибдд водители поощрение нарушения вознаграждение
Обсудить
Актуальная аналитика
Здоровье
Как проводится диагностика биполярного расстройства
Общество
Сенаторы предлагают читать чужие письма
Недвижимость
Мини-путешествие по домам знаменитого рэпера страны - Тимати
Новости Все >
Полицейские получили методичку для ведения дел об оскорблении власти
Казань претендует на проведение Суперкубка УЕФА
Милонов попросил Генпрокуратуру защитить детей от пропаганды Хэллоуина
Экс-сотрудникам ФСБ хотят запретить выезд из России на пять лет
На матч отбора Евро-2020 Россия - Шотландия продано 60 тысяч билетов
Минпромторг назвал преждевренными заявления о росте цен на воду
Памела Андерсон обратилась к Владимиру Путину в письме
Российские регбисты разгромно проиграли Шотландии на Кубке мира
В сентябре россияне больше всего запомнили выборы
Туристам из России посоветовали летать в Доминикану вместо Турции
Последние материалы
Экс-сотрудникам ФСБ хотят запретить выезд из России на пять лет
Минпромторг назвал преждевренными заявления о росте цен на воду
Памела Андерсон обратилась к Владимиру Путину в письме
Российские регбисты разгромно проиграли Шотландии на Кубке мира
В сентябре россияне больше всего запомнили выборы
Как проводится диагностика биполярного расстройства
Туристам из России посоветовали летать в Доминикану вместо Турции
ESPN запретил журналистам обсуждать политику Китая в отношении Гонконга
Госдума приостановит командировки в США из-за инцидента с Юмашевой
Каждый пятый россиянин лечит простуду чаем и куриным бульоном
Популярное
Здоровье
Врач назвал искривление ногтевой пластины одним из признаков рака

Врач Александр Мясников сообщил, что у онкологии есть явные признаки, которые можно заметить даже без прохождения сложных анализов.

Врач назвал искривление ногтевой пластины одним из признаков рака
"Туркменский прорыв" Киева оказался химерой
Газ
"Туркменский прорыв" Киева оказался химерой
Недвижимость
Требования к разделительным заборам между участками
Космос
Сделанные в 1959 году фотоснимки обратной стороны Луны удивили ученых
Василий Амирджанов Сенаторы предлагают читать чужие письма Василий Амирджанов Соломон Соловьев Погибшие за идеалы - Гороскоп дня Соломон Соловьев Руслан Веснянко Чем маленькая Эстония может помочь большой Украине Руслан Веснянко
Комментарии
Всемирный банк спрогнозировал замедление роста экономики России
В конгрессе обвинили Белый дом в "предательстве демократии"
ВЦИОМ: каждый второй россиянин экономит газ, свет и воду
"Уралвагонзавод": Экипаж "Арматы" превратится в "геймеров"
Нацбатальоны Украины объявили общий сбор и грозят срывом разведения сил
Мэра мексиканского города привязали к пикапу и проволокли по улицам
NYT заявила о секретном подразделении ГРУ по "дестабилизации Европы"
NYT заявила о секретном подразделении ГРУ по "дестабилизации Европы"
ВЦИОМ заявил об увеличении доли испытывающих стресс россиян
Белый дом обвинил демократов в оскорблении Конституции США
Судья Криворучко вывихнул российское правосудие
Defence 24: российский спецназ использует боевой опыт Сирии
Судья Криворучко вывихнул российское правосудие
Поляки и русские: обречены на войну?
В МВД предложили наказывать за оскорбления полицейских в интернете
В МВД предложили наказывать за оскорбления полицейских в интернете
Русские своих не бросают: Москва поддержала Гавану и Каракас
Судья Криворучко вывихнул российское правосудие
Президент Голобородько кончился, остался шут Зеленский
Макгрегор озадачил болельщиков воспоминанием о бое с Нурмагомедовым
В США придумали, как "сдерживать" Россию в Черном море
История и современность
Лондиниум - древнеримский форпост, ставший могущественным Лондоном
Лондиниум - древнеримский форпост, ставший могущественным Лондоном
Битва при Гастингсе: эпохальное событие в истории Англии
Битва при Гастингсе: эпохальное событие в истории Англии
Азеф: российский провокатор и западный агент
Азеф: российский провокатор и западный агент
Defence 24: российский спецназ использует боевой опыт Сирии
Defence 24: российский спецназ использует боевой опыт Сирии
Эксперты: возможный выход США из "Открытого неба" приблизит войну
Эксперты: возможный выход США из "Открытого неба" приблизит войну
Бывший ФСБшник стал новым главой ФСИН
Бывший ФСБшник стал новым главой ФСИН
Как русские дипломаты спасали правителя Кореи
Как русские дипломаты спасали правителя Кореи
"Стояние на Угре": нашествие Орды было не единственной проблемой Ивана III
"Стояние на Угре": нашествие Орды было не единственной проблемой Ивана III
Сможет ли НАТО победить Россию в Черном море
Сможет ли НАТО победить Россию в Черном море
Армянин придушил турецкого бойца ММА
Армянин придушил турецкого бойца ММА
Фотогалереи
Кроссоверы-"неудачники" 5 Фото Кроссоверы-"неудачники"
Мифы и правда о Мэрилин Монро 11 Фото Мифы и правда о Мэрилин Монро
Если б я был султан... 8 Фото Если б я был султан...
Мал золотник, да дорог 9 Фото Мал золотник, да дорог
Любимцы интернета 8 Фото Любимцы интернета
Домашнее
Соль можно есть, но морскую и в меру
Как научить ребенка терпению и ожиданию: четыре важных рекомендации
Добрые дела и позитивный настрой помогут победить социальную тревожность
Откуда берет начало расстройство пищевого поведения
Девять "неправильных" продуктов, при употреблении которых болят суставы
Ученые установили, что настроение зависит от баланса химических веществ в женском мозге
Гороскоп спорта на 7-13 октября: Тельцу пора в спортзал, а Скорпиону записаться в секцию карате
Семейный гороскоп на 7-13 октября: Скорпион посвятит себя дому, а Дева начнет семейный бизнес
Врачи-офтальмологи: бадминтон помогает восстановить зрение
Врачи-офтальмологи: бадминтон помогает восстановить зрение
В Подмосковье врачи спасли мужчине руку, отпиленную пилой
В Подмосковье врачи спасли мужчине руку, отпиленную пилой
Бондарчук снимет кино по сценарию жены
Бондарчук снимет кино по сценарию жены
Задержание Бочкаревой с наркотиками назвали «подставой»
Задержание Бочкаревой с наркотиками назвали «подставой»
Онколог дал комментарий по выписке Заворотнюк из клиники
Онколог дал комментарий по выписке Заворотнюк из клиники
Как ухаживать за кожей век
Как ухаживать за кожей век
Как сушить волосы в зависимости от стрижки
Как сушить волосы в зависимости от стрижки
Перестаем быть серой мышью
Перестаем быть серой мышью
Хостелы сдают номера под видом комнат
Хостелы сдают номера под видом комнат
В Челябинске коммунальщик сдал в металлолом водонапорную башню
В Челябинске коммунальщик сдал в металлолом водонапорную башню
Забавные фото
В лучах восходящего солнца 8 Фото В лучах восходящего солнца
Водопады завораживают 10 Фото Водопады завораживают
Водопады завораживают 10 Фото Водопады завораживают
Красотки кабаре 9 Фото Красотки кабаре
Красотки кабаре 9 Фото Красотки кабаре
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ