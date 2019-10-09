В России предложили поощрять водителей за сообщения о нарушениях ПДД

Депутат законодательного собрания Ленинградской области направил письмо министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с просьбой разработать систему вознаграждения водителей, сообщивших о нарушителях ПДД.

В письме отмечается, что водитель, который стал свидетелем нарушения правил дорожного движения и заявил об этом в полицию, может рассчитывать на денежное поощрение. Часть штрафа нарушителя пойдет на погашение транспортного или иного налога заявителя.

По мнению депутата, системы видеонаблюдения помогли снизить число нарушений, но не решили проблему окончательно. Водители по-прежнему нарушают скоростной режим, дорожную разметку и другие правила вождения.

Ранее московские власти в течение 2020 года пообещали установить на дорогах города 600 дополнительных камер фиксации нарушений правил дорожного движения.