Милонов попросил Генпрокуратуру защитить детей от пропаганды Хэллоуина

Депутат Государственной думы Виталий Милонов попросил генерального прокурора России Юрия Чайку проверить школы, вузы и другие государственные учреждения России на предмет пропаганды в них Хэллоуина.

"Совсем скоро нашу страну охватит "эпидемия" празднования так называемого Хэллоуина. Торговые комплексы, парки, общественные пространства и иные места будут украшаться в тематике этого чуждого русской культуре "праздника", - указывает он.

Парламентарий называет этот праздник "враждебным", поскольку в его основе лежит идея "поклонения темным силам". Особое беспокойство депутата вызывает то, что главными участниками Хэллоуина станут дети, которые не могут оценить нравственное наполнение мероприятия.

По словам Милонова, настойчивое навязывание России чуждых культурных и деструктивных элементов преследует своей целью размытие отечественного "культурного кода" с последующим растворением народа в "котле нового мирового порядка во главе с США".

"В данной связи прошу вас провести превентивную проверку государственных предприятий, школ, вузов и иных объектов по всей стране с целью недопущения проведения празднования Хэллоуина и пропаганде вредоносных ценностей, связанных с данным действом", - заключил депутат в своем обращении.